Im Abschluss ließen sie allerdings die Effizienz der Norweger gänzlich vermissen. Anthony Elanga (90.+2) traf zu spät.

Im zweiten Spiel des Abends in der Gruppe B4 gewann WM-Teilnehmer Serbien gegen Slowenien mit 4:1 (1:1). Kapitän Aleksandar Mitrovic (24.), Sergej Milinkovic-Savic (56.) und der frühere Frankfurter Luka Jovic (85.) trafen jeweils aus kurzer Distanz per Kopf.

Der Ex-Herthaner Nemanja Radonjic sorgte für den Endstand (90.+2). Für Slowenien war Außenverteidiger Petar Stojanovic per schönem Heber erfolgreich (30.).

Norwegen, das am Donnerstag auf Slowenien trifft, übernahm mit sechs Punkten die Führung in der Gruppe. Schweden und Serbien, die am Donnerstag gegeneinander spielen, folgen mit drei Punkten auf den Rängen zwei und drei.

Spanien nur Unentschieden gegen Tschechien

In Prag holte Tschechien (vier Punkte) derweil in Liga A gegen den deutschen WM-Gruppengegner Spanien (zwei) auch ohne den verletzten Leverkusener Torjäger Patrik Schick ein 2:2 (1:1). Jakub Pesek von Sparta Prag (4.) brachte die Hausherren in Führung, Gavi (45.+3) glich aus.

Das Supertalent des FC Barcelona avancierte mit 17 Jahren und 304 Tagen zum jüngsten Torschützen der Seleccion, er unterbot die Marke seines Klubkollegen Ansu Fati aus dem Jahr 2020 um sieben Tage.

Jan Kuchta (66.) schoss Tschechien mit einem schönen Heber erneut in Führung, Inigo Martinez (90.) gelang der späte Ausgleich für den Favoriten.

Ronaldo brilliert gegen die Schweiz

Im Parallelspiel in Lissabon glänzte Cristiano Ronaldo mit einem Doppelpack . Der Superstar von Manchester United erzielte seine Treffer Nummer 116 und 117 im 187. Länderspiel (35., 39.). William Carvalho (16.) hatte Portugal in Führung gebracht, für den vierten Treffer sorgte Joao Cancelo (69.).

Mit vier Punkten aus zwei Spielen ist Portugal Tabellenführer in Gruppe A2.

Die Schweizer mit vier Bundesliga-Profis in der Startformationen sind noch ohne Zähler.

