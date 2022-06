Fußball

Nations League - Roberto Mancini lobt Deutschland vor Italien-Kracher: "Besser als in der Vergangenheit"

Roberto Mancinis italienische Nationalmannschaft trifft am Dienstag auf Deutschland in Mönchengladbach. Der Trainer lobt dabei das DFB-Team in den höchsten Tönen und zählt es zu den stärksten Mannschaften der Welt.

00:00:32, vor einer Stunde