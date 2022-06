Die erste Großchance der Partie verbuchten die Gäste für sich. Joe Rodon spielte einen katastrophalen Fehlpass und lud die Niederlande damit ein. Teun Koopmeiners konnte aber kein Kapital schlagen und verfehlte das Tor nach Zuspiel von Lang rechts im Sechzehner aber deutlich (8.).

Trotz dieser Gelegenheit gehörte die erste Halbzeit den Walisern, die zwar insgesamt weniger Spielanteile hatten, jedoch deutlich gefährlicher vor dem Tor agierten als die favorisierten Gäste. Freiburg-Schlussmann Mark Flekken im Oranje-Tor musste das erste Mal so richtig in der 25. Minute zugreifen, als Harry Wilson einen Freistoß gefährlich aufs Tor brachte.

Nur drei Minuten später versuchte es Daniel James aus der Distanz, aber wieder war Flekken zur Stelle. Kurz vor der Pause gab es dann noch einmal die Chance für die Niederlande, als Flekkens langer Abschlag durchrutschte und Cody Gakpo im Sechzehner zum Abschluss kam, jedoch an walisischen Abwehrbeinen hängen blieb (44.).

Nach der Pause legte das Team von Louis van Gaal zu und ging früh in Führung. Vor dem Sechzehner wurde fein kombiniert, ehe Jerdy Schouten für Koopmeiners quer legte, der die Kugel präzise ins linke Eck platzierte. Der frisch eingewechselte Adam Davies machte dabei nicht die beste Figur (50.).

Dieser Treffer sorgte dafür, dass das Spiel deutlich unattraktiver wurde. Im Vergleich zum ersten Durchgang trug die Niederlande nicht wirklich mehr zum Spiel bei, zog sich stattdessen zurück und stand kompakt. Wales fiel gegen massiv gestaffelte Niederländer nicht viel ein.

Erst in der Schlussphase wurde es dann noch einmal interessant - um nicht zu sagen dramatisch. Zunächst glichen die Waliser komplett aus dem Nichts aus, als Rhys Norrington-Davies eine Flanke von Connor Roberts stark am linken Pfosten einköpfte und sich dabei gegen Hans Hateboer durchsetzte (90.+2).

Die Führung hielt aber keine zwei Minuten. Nach einem starken Lauf von Frenkie de Jong flankte Tyrell Malacia präzise auf den Kopf von Wout Weghorst, der per Flugkopfball zum Sieg einschädelte (90.+4). Was für ein Schlussakkord.

Die Stimmen:

Rhys Norrington-Davies (Wales): "Ich habe das Gefühl, dass wir heute gut gegen eine Topmannschaft gespielt haben – das Ergebnis ist natürlich enttäuschend, wir brachten uns selber zurück ins Spiel und das zweite Gegentor war dann sehr enttäuschend. Es ist etwas, das wir analysieren und verbessern müssen. Ich freue mich über das Tor, aber mit dem Ergebnis ist es eine eher enttäuschende Nacht für mich."

Wout Weghorst (Niederlande): "Ich glaube, sie wollten mich sogar auswechseln, aber zum Glück konnte ich weitermachen. Es ist toll, dass ich am Ende etwas bewegen konnte, aber es war auch ein Superpass von Tyrell Malacia, der gut links durchkam. Er gab ihm eine perfekte Höhe und am Ende ging der Ball gut rein."

Rob Page (Trainer Wales): "Ich empfinde dasselbe wie nach dem Polen-Spiel. Wir hatten die große Chance, einen Punkt zu bekommen, aber wir haben ein wenig Naivität gezeigt, aber die Spieler werden daraus lernen. Ich bin wirklich stolz auf die Spieler, die gegen eine sehr starke holländische Mannschaft so viel Leistung gezeigt haben. Wir hatten einen Plan, ich wollte Gareth Bale ein paar Minuten geben und das konnten wir auch. Dieses Spiel und das Polen-Spiel wurden durch das Finale am Sonntag beeinflusst."

Louis van Gaal (Trainer Niederlande): "In der ersten Halbzeit hatten wir zu viele unnötige Ballverluste. Dann kannst du nicht angreifen. Wir sind kaum nach vorne gekommen. Defensiv sah es gut aus und in der zweiten Halbzeit übernahmen wir nach einem schönen Tor von Koopmeiners die Führung. Dann wurde es wieder chaotisch. Wales spielte opportunistisch, Bale kam herein. Dann bekommt man Druck auf den Kessel und es wurde ausgeglichen. Zum Glück haben wir nach einem fantastischen Konter gewonnen, der von Frenkie de Jong eingeleitet wurde."

Das fiel auf: Schlechterer Freundschaftskick

Über die Relevanz und Notwendigkeit der Nations League wurde in letzter Zeit immer wieder diskutiert, sogar Top-Stars wie Kevin De Bruyne äußerten sich kritisch gegenüber des Wettbewerbs. "Glorifizierte Freundschaftsspiele" nannte der Belgier diese Begegnungen und in dieser Kategorie könnte man auch Wales gegen die Niederlande zuordnen. Als Beleg dienen unter anderem die seltsamen Wechsel, die in "echten" Pflichtspielen so wohl nicht vorgenommen werden würden. So brachte Wales-Trainer Page zur Pause Keeper Nummer drei Adam Davies für die nominelle Nummer zwei Danny Wards - ohne ersichtlichen Verletzungsgrund ein. Der insgesamt eher unsicher agierende Davies kassierte dann auch früh das 0:1 und machte im zweiten Durchgang keinen souveränen Eindruck.

Die Statistik: 100

Exakt 100 Sekunden lagen zwischen dem Ausgleichstreffer von Wales und der erneuten Führung von Oranje.

