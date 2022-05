Der Mittelmeerstrand ist nur einen Katzensprung entfernt, der Spa-Bereich im "Marbella Football Center" lässt keine Wünsche offen: "Pack die Badehose ein!", lautet das Motto für die deutschen Fußball-Nationalspieler mit ihren Frauen und Kindern. Doch Hansi Flick will von lustigem Familienurlaub auf DFB-Kosten nichts wissen. "Wie man trainiert, so spielt man auch", betonte der Bundestrainer vor dem Treffen an der Costa del Sol am Montag.

"Wir brauchen Intensität", forderte Flick vor dem Kurz-Trip der DFB-Auswahl nach Spanien bis Freitag, "ich möchte, dass die Spieler aktiv sind!" Und zwar nicht nur im Pool beim Plantschen mit dem Nachwuchs.

Die Stars hätten neben dem Platz ihre Freiheiten, könnten "ein bisschen runterfahren und relaxen", betonte Flick, aber: "Wenn wir trainieren oder eine Sitzung haben, brauche ich absoluten Fokus!"

Unter Palmen beginnt die Titelmission, die in der Wüste von Katar zum fünften Stern führen soll. Die Zeit inklusive der darauf folgenden vier Spiele in der Nations League ist für Flick "wichtig, um uns noch besser kennenzulernen, weil wir Ende des Jahres ein großes Ziel haben" - bei der WM am Persischen Golf (21. November bis 18. Dezember).

Flick: "Das Maß aller Dinge"

Deshalb hat er einen 26 Mann großen Kader ohne Überraschungen ausgewählt, der bis auf wenige Änderungen so auch in Katar spielen dürfte. "Vom Stamm her das Maß aller Dinge" sei dieses Aufgebot um acht Akteure von Meister Bayern München, meinte Flick. Es soll in den Duellen mit Europameister Italien (4. und 14. Juni), EM-Finalist England (7.) und Ungarn (11.) "zeigen, wie weit wir sind".

Und, wo Flick noch nachschärfen muss, auch personell. "Die Tür ist auf", sagte Flick über weitere WM-Kandidaten wie Florian Wirtz (Kreuzbandriss) oder Zweitliga-Rekordtorschütze Simon Terodde. Viele offene Stellen aber hat er nicht mehr zu besetzen.

Stattdessen will er schon in Marbella "den Fokus auf positionsspezifische Dinge legen" - also seine WM-Elf einspielen. Schließlich gibt es danach mit dem Nations-League-Doppelpack im September nur noch zwei Härtetests vor einem weiteren Mini-Trainingslager samt Generalprobe im November in Dubai.

Seine Jungs, davon ist Flick überzeugt, sind trotz des ungewöhnlichen Termins "heiß" auf diesen Lehrgang. Das Kräftemessen mit Europas Elite sieht er als "eine Riesenherausforderung", an der sein Team wachsen soll: "Das ist toll, weil wir als Gruppe eine gewisse mentale Stärke entwickeln können." Die soll helfen, wenn es im Herbst ernst wird.

