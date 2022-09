"Er hat in vielen Situationen gezeigt, was ihn auszeichnet", schwärmte Flick im Anschluss an die Partie am "RTL"-Mikrofon. In der Tat stach Musiala, der sich seit Wochen in Topform befindet, am Montagabend heraus.

Der Youngster stellte Englands Defensive häufig vor Probleme - konnte den Einbruch der deutschen Nationalmannschaft aber auch nicht mehr verhindern.

"Wenn du 2:0 führst und auf einmal 2:3 hinten liegst, muss dir das natürlich Sorgen bereiten", erklärte Musialas Teamkollege und Doppelpacker Kai Havertz wenig später.

Uli Hoeneß trat hingegen auf die Bremse und verwies auf die Schwächephasen der europäischen Nachbarn. "Ich vertraue da auch auf Hansi Flick, er ist ja ein Optimist und sieht immer das Positive in allem", erklärte er in Hinsicht auf die in sechs Wochen anstehende WM.

Die Reaktionen zum Remis zwischen Deutschland und England:

Joshua Kimmich bei "RTL": "Wir hatten hier alles im Griff, führen 2:0. Die Engländer haben nicht wirklich mitgespielt, sondern nur auf Konter gespielt. Nach dem 2:0 werden wir zu passiv, schieben nicht mehr richtig durch, haben nicht mehr den Mut, gegen den Ball zu spielen. Es ist eigentlich unerklärlich, weil die Engländer nicht wirklich mitspielen wollten. (...) Das in der zweiten Halbzeit darf nicht passieren, da geben wir das Spiel komplett aus der Hand. Jeder Spieler von uns hat jetzt noch sechs Wochen Zeit, um sich ein gutes Gefühl zu holen. Und dann werden wir angreifen."

Kai Havertz bei "RTL": "Wenn du 2:0 führst und auf einmal 2:3 hinten liegst, muss dir das natürlich Sorgen bereiten. Jetzt gilt es einfach zu schauen, was wir hätten besser machen können. Wir haben nun sechs Wochen, um uns vorzubereiten. Vielleicht war es ein gutes Spiel, um zu lernen, was wir falsch gemacht haben."

Hansi Flick bei "RTL"...

... über den Spielverlauf: "Die erste Halbzeit war ausgeglichen. In der zweiten Hälfte haben wir das 20 Minuten lang ganz gut gemacht und verdient geführt. Dann haben wir relativ schnell drei Tore gefangen. Das war eine Phase, wo man einfach sagen muss, dass uns das nicht passieren darf. Wenn man ein positives Ende nehmen darf - sind wir wieder zurückkommen. Für uns war es ein guter Test und ich nehme viele positive - aber auch negative - Dinge mit."

... über Jamal Musiala: "Er hat in vielen Situationen gezeigt, was ihn auszeichnet. Durch ihn hast du andere Spielsituationen, in denen sich der Gegner öffnet und Räume, in die man reinkommt. Das sind die Dinge, die Jamal einfach ausmachen."

Ilkay Gündogan bei "RTL": "Wir haben sicher nicht so performt, wie wir es uns vorgestellt hatten. Gerade gegen Ungarn. Zwanzig Minuten haben wir gezeigt, dass wir auf allerhöchstem Niveau spielen können. Bei einer WM hast du nicht solch ein Zeitfenster, um Fehler wieder gutzumachen. Da müssen wir über 90 Minuten konstant sein."

Uli Hoeneß bei "RTL": "Die ganzen Europäer sind alle nicht in Form, die Franzosen, die Spanier, die Engländer auch nicht. Ich vertraue da auch auf Hansi Flick, er ist ja ein Optimist und sieht immer das Positive in allem. Mit einer guten Vorbereitung bin ich überzeugt, dass die deutsche Mannschaft in guter Verfassung gegen Japan antritt."

Gareth Southgate bei der "BBC": "Es ist schwer zu sagen, dass die Mannschaft das Problem mit dem Ballbesitz hat, aber als Gruppe sind sie diese Woche wirklich zusammengewachsen. Es war eine harte Zeit für die Mannschaft, aber sie hat sich weiterentwickelt. Bis zu einem gewissen Grad werden wir immer unter Druck stehen, also müssen wir uns dem Druck aussetzen. Wir haben im März ein Freundschaftsspiel gegen die Elfenbeinküste bestritten, bei dem sie mit 10 Mann antraten, und wir haben daraus nichts gelernt. Diese Woche haben wir sehr viel gelernt. Die Spieler mussten sich steigern und zusammenfinden - das wird uns auf lange Sicht zugute kommen."

Harry Kane bei der "BBC": "Wir müssen bereit sein, wenn die WM beginnt. Der Druck ist hoch und die Konzentration muss hoch sein, und ich habe das Gefühl, dass wir darauf gut reagieren. Wir haben uns in den letzten beiden großen Turnieren immer weiter gesteigert. Wir wissen, dass wir uns verbessern müssen, aber bis zum ersten Spiel bleibt nicht mehr viel Zeit."

