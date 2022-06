Die Schweiz konnte nach ihren Horrorstart in die Nations League zumindest vorerst weiteres Unheil verhindern und sich gegen den ersten Nations League Sieger mit 1:0 durchsetzen. Portugal, die bis dato eines der besten Teams in der A-Gruppe waren, gibt damit die Tabellenführung in der Gruppe A2 ab, weil Spanien parallel gegen Tschechien mit 2:0 gewinnen konnte. Die Schweiz bleibt trotz des Sieges weiterhin das Schlusslicht der Gruppe.

Die Hausherren starteten traumhaft in die Partie und gingen mit dem ersten Angriff direkt in Führung. Nach einer fantastischen Vorarbeit von Xherdan Shaqiri und Silvan Widmer köpfte Haris Seferovic präzise ins linke Eck ein (2.). Mit ihrem zweiten Angriff konnte die Nati sogar fast einen Elfmeter rausholen durch ein Handspiel von Nuno Mendes, doch der VAR intervenierte und wies auf ein Foulspiel in der Entstehung hin, wodurch der Strafstoß keinen Bestand hatte (13.). Portugal war insgesamt das spielbestimmende Team, brauchte aber etwas, ehe sie sich Chancen rausspielen konnten.

Ad

Nach einer starken Eckballvariante musste Jonas Omlin das erste Mal so richtig zugreifen und verhinderte ein Kopfballtor von Danilo Pereira aus kürzester Distanz (17.). Nur zwei Minuten später konnte der Schlussmann nichts mehr ausrichten, als André Silva Rafael Leao mit einem Chip-Ball bediente und der Milan-Stürmer einschädelte. Zum Glück für die Schweiz stand der Leipziger Angreifer zuvor im Abseits. In der Folge flachte das Spiel etwas ab, weil Portugal der Schweiz mehr Räume bot, diese konnte sie aber nicht wirklich bespielen und es entstand ein Geplänkel im Mittelfeld.

Bundesliga Mané? Salihamidzic: "Arbeiten an einigen Optionen" VOR 2 STUNDEN

Portugal kam dann deutlich besser aus der Pause und hatte direkt zu Beginn die erste Großchance des zweiten Durchgangs. Im Gegensatz zu Seferovic im ersten Durchgang konnte Silva seine Chance aber nicht nutzen und scheiterte mit seinem Abschluss an Omlin (48.). Die Schweiz hatte dann noch eine Riesenchance durch einen Konter, ehe nur noch die Selecao spielte. Noah Okafor schickte Seferovic auf die Reise, der im Sechzehner aber zu hektisch wurde und rechts vorbeischoss (62.). Nur zwei Minuten nach seiner Einwechslung setzte Bernardo Silva direkt mal ein Zeichen und zwang Omlin zu einer guten Parade, den Schuss aus 25 Metern lenkte er aber erfolgreich zur Ecke (64.).

Der Schlussmann von Montpellier sollte die Portugiesen in der Schlussphase zur Verzweiflung treiben. Zunächst parierte er eine Direktabnahme von Goncalo Guedes nach starker Vorarbeit von Mendes hervorragend (71.), ehe er den Kopfball gegen die Laufrichtung von Diogo Jota parierte (79.). Kurz vor Schluss klärte Nico Elvedi den Ball genau in die Füße von Pepe, er aus 15 Metern direkt abzog, aber ebenfalls nicht an Omlin vorbeikam (88.).

Die Stimmen zum Spiel:

Granit Xhaka (Schweiz):”Nach den drei verlorenen Spielen wussten wir, dass wir etwas anderes machen mussten. Die ersten beiden Auswärtsspiele in Tschechien und Portugal waren sehr schlecht. Gegen Spanien war die erste Hälfte in Ordnung und die zweite Hälfte deutlich besser.”

Haris Seferovic (Schweiz):”Heute haben wir gut gespielt und das ist das Wichtigste. Hat die Tatsache, dass ich in Portugal spiele, geholfen? Wir alle wissen, dass Portugal ein großartiges Team mit großartigen Spielern ist. Heute war ein Spiel, wo wir es gut gemacht und gewonnen haben.”

Fernando Santos (Trainer Portugal):”Wir wussten, dass die Schweizer Druck auf uns ausüben würde, die Spieler, die sie aufs Feld brachten, ließen darauf schließen. Wir hatten alles unter Kontrolle. Ein Tor, das innerhalb von 60 Sekunden erzielt wurde, verändert das Spiel, und das Team brauchte Zeit, um sich selbst zu finden, aber dann schafften sie es, sich wieder aufzubäumen. Die Schweiz hatte nur noch eine weitere Chance. In der zweiten Halbzeit tat das Team alles, was es zu tun hatte. Wir haben, ich weiß nicht, wie viele Chancen kreiert. Es fehlte ein wenig an Effektivität.”

André Silva (Portugal):”Wir haben früh im Spiel einen Fehler gemacht, der uns ein Gegentor gekostet hat. Wir taten unser Bestes, hatten mehrere Chancen und drängten die Schweiz zurück, schafften es aber nicht, den Ausgleich zu erzielen. Wir haben noch Spiele und wir haben es selbst in der Hand. Wir sind auf alles vorbereitet, dieser Wille lässt uns lernen und wachsen. Man muss Positives auch von Niederlagen nehmen, wir müssen vorankommen.”

Der Tweet zum Spiel

Das fiel auf: Top-Team gestoppt, Flop-Team kommt zurück

Vor diesem Spiel waren die Portugiesen zusammen mit der Niederlande das erfolgreichste Team in den Gruppe A und B. Lediglich die Niederlande erzielte bis dato mehr Tore in den beiden besten Gruppen und die Ukraine kassierte als einziges Team weniger Gegentore, bisher null. Auf der Gegenseite war die Schweiz das bisher schwächste Team in den Gruppen A und B und hatte dort die schlechteste Tordifferenz. Lediglich vier andere Teams über alle Gruppe verteilt holten wie die Schweiz vor diesem Spiel null Punkte, in den Gruppen A und B waren sie als einziges Team punktlos. Dennoch konnte die Nati heute ihr erstes Spiel gegen eine der stärksten Nationalmannschaften gewinnen und das, obwohl sie nicht mal wirklich besser waren. Gnadenlose Effektivität und ein bärenstarker Omlin bescherten der Schweiz drei Punkte und ließen die Selecao verzweifeln.

Die Statistik: 8

Jonas Omlin parierte am heutigen Abend acht Torschüsse. Kein anderer schweizer Torhüter wehrte jemals mehr Bälle in einem Nations League Spiel ab, lediglich Yvon Mvogo hielt 2018 gegen Island mehr Torschüsse.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Unreif": Haaland kontert Kritik aus Schweden mit Doppelpack

"Gut gezockt": Bundestrainer Flick nach Duell mit England zufrieden

Süper Lig Juve-Ikone Pirlo heuert als Trainer in der Türkei an VOR 7 STUNDEN