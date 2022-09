Remo Freuler (29.) und der ehemalige Bundesligastürmer Breel Embolo (30.) trafen für die Eidgenossen. Der Leverkusener Patrik Schick (45.) verkürzte für die Tschechen.

Sommer von Borussia Mönchengladbach wehrte einen Foulelfmeter von Tomas Soucek ab (61.).

Tschechien steigt als Tabellenletzter in die B-Klasse ab.

Damit begleiten die Tschechen Österreich, England und Wales.

Serbien feiert Aufstieg gegen Haaland und Norwegen

Den Aufstieg in die A-Liga machten am letzten Spieltag Serbien und Schottland perfekt. WM-Teilnehmer Serbien setzte sich in Norwegen mit 2:0 (1:0) durch und sicherte sich damit Platz eins in der Gruppe B4, der ehemalige Dortmunder Erling Haaland ging leer aus.

Den Schotten reichte ein 0:0 in Krakau gegen die Ukraine, um die Tabellenführung in der Gruppe B1 zu behaupten.

Dusan Vlahovic (42.) und Aleksandar Mitrovic (54.) erzielten die Tore für die Serben. Zuvor hatten bereits Bosnien-Herzegowina und Israel den Sprung in die höchste Klasse geschafft.

In die C-Liga stiegen Armenien und Schweden ab und folgten damit Rumänien. Ex-Europameister Griechenland, die Türkei, Kasachstan und Georgien ersetzen die drei Absteiger sowie die wegen des Angriffskriegs auf die Ukraine suspendierte russische Nationalmannschaft.

