Die Partie versprach viel und zunächst schien sich das auch zu bewahrheiten. Direkt in den ersten drei Minuten gab es je einen Vorstoß der Portugiesen mit Diogo Jota (2.) und einen der Spanier über Álvaro Morata (3.). An diesen Auftakt knüpfte das Spiel aber nicht an. Während die Hausherren in Braga abwartend agierten, nahmen die Spanier das Geschehen in die Hand. Das taten sie aber nicht etwa mit vielen Chancen und überlegenem Spiel, sondern vornehmlich mit dem Hin- und Herschieben des Balles in der eigenen Abwehrkette.

Erst nach etwa zwanzig Minuten kam etwas Schwung in die Partie. Portugal legte die abwartende Haltung ab und setzte nun immer mehr Spitzen nach vorne. Besonders Jota kam dabei immer wieder zu guten Möglichkeiten, sei es mit einer Vorlage nach Ecke (21.) oder per Distanzschuss nach tollem Solo von Bruno Fernandes (33.). Letzterer kam auch selbst zum Abschluss. Sein Schuss aus gut zwanzig Metern vorm Tor, leicht nach links versetzt, ging aber nur ans Außennetz (38.).

Von Spanien kam wenig, am auffälligsten war die Unsicherheit des Torhüters Unai Simón, wenn er mit dem Ball spielen sollte. Cristiano Ronaldo nutzte Simóns Nervosität gut aus und erzwang zum Beispiel mit Druck eine Ecke (23.). Erst kurz vor dem Halbzeitpfiff kamen die Gäste zu einer etwas gefährlicheren Situation, dann aber direkt mit einer Doppelchance. Ferran Torres nahm eine Flanke von links direkt ab, setzte sie aber auf das Tor (42.). Direkt danach versuchte es Sarabia von links mit einer Hereingabe, die aber direkt in Costas Händen landet.

In der zweiten Hälfte sollte man mehr erwarten, vor allem von den Spaniern. Die ersten Minuten gehörten aber weiter den Portugiesen. Wieder waren es Jota und Ronaldo, die auf Simón zuliefen. Ronaldos Schuss aus dem Sechzehner parierte der spanische Torhüter aber stark mit dem rechten Knie (47.). Nach einem direkt ausgeführten Freistoß von Fernandes in Simons Hände (55.) geschah zunächst weniger, die Partie verflachte.

Mit der vollen Stundenmarke änderte sich das aber schlagartig: Luis Enrique brachte Gavi, Pedri und Yéremi Pino in die Partie - alle drei Spieler sind noch nicht einmal zwanzig Jahre alt. Die jungen Wilden brachten Schwung in die Partie, besonders Gavi und Pedri wechselten oft die Seiten, sodass Spanien die Portugiesen in deren Hälfte einschnürte.

Nach einem beinahe Eigentor durch Daniel Carvajal (69.) und einer weiteren verpassten Chance von Ronaldo (72.) wurden die Möglichkeiten der Spanier auch immer zwingender.

Das lag auch daran, dass der in der 73. Minute eingewechselte Nico Williams noch einmal mehr Schwung mitbrachte als seine ebenfalls jungen Kollegen zuvor. Nicht einmal eine Minute nach der Einwechslung kam er bereits zu seinem ersten Abschluss, der aber direkt auf Diogo Costa im Kasten der Portugiesen ging (74.). Auch Morata - zuvor kaum zu sehen - wurde nun mehr in Szene gesetzt und kam zu Abschlüssen (77.). Er war es auch, der letzten Endes die spanischen Bemühungen belohnte. Carvajal setzte eine schöne Flanke vom halbrechten Hinterraum an die linke Kante des Fünfmeterraums, wo Williams bereit stand. Ähnlich ansehnlich wie die Flanke legte er per Kopf zentral vors Tor, wo Morata nur noch einschieben musste (88.). Im Anschluss entdeckte Portugal noch einmal den Offensivdrang - es war aber zu spät, sie hatten sich zu lange auf dem Unentschieden ausgeruht.

So verpasst Portugal knapp das Finalturnier der UEFA Nations League im Juni, in dem Spanien die Halbfinalisten um Italien, Kroatien und die Niederlande komplettiert.

Der Tweet zum Spiel:

Ad

UEFA Nations League Tabellenführung futsch: Spanien stolpert gegen die Schweiz UPDATE 24/09/2022 UM 20:41 UHR

Das fiel auf:

Die spanischen Wechsel funktionierten fantastisch, brachten enorm viel Schwung in die Partie. Besonders Nico Williams fiel auf, der keine Minute nach seiner Einwechslung einen Abschluss erarbeitete und den 1:0-Siegtreffer ansehnlich und mit gutem Blick für Mitspieler Álvaro Morata vorbereitete.





Die Statistik: 19

Erstmals seit 19 Jahren gewinnt Spanien wieder ein Spiel in Portugal. Zuletzt war ihnen das im September 2003 in einem Freundschaftsspiel in Guimãraes gelungen. 3:0 für Spanien lautete der Spielstand am Ende.

Das könnte Dich ebenfalls interessieren: "Erste Kontaktaufnahme": Kane und Bayern in Gesprächen

Flick: Brauchen gegen England einen "Toptag" - Lob für Southgate

UEFA Nations League Frühes Tor reicht: Schweiz gelingt Befreiungsschlag gegen Portugal UPDATE 12/06/2022 UM 20:39 UHR