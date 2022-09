Schottland tritt erst am Abend gegen Irland an.

Drei Tage nach der enttäuschenden 0:3-Niederlage gegen die Schotten brachte Oleksandr Tymtschyk (22.) die Gäste in Führung. Oleksandr Subkow (57.), Doppelpacker Artem Dowbyk (69./84.) und Danylo Ihnatenko (81.) sicherten im zweiten Durchgang den ungefährdeten Sieg der Ukrainer.

Am Dienstag geht es für die Ukraine im direkten Duell mit Schottland um den Aufstieg. Mit einem irischen Sieg am Samstagabend steigt Armenien in die Liga C ab.

