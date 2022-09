Damit zog Schottland in der Gruppe 1 mit jetzt neun Punkten an der Ukraine (7) vorbei und übernahm die Tabellenführung. Am Sonntag tritt die Ukraine in Armenien an, Schottland empfängt Irland.

Zum Abschluss der Gruppenphase kommt es am Dienstag in Krakau/Polen zum erneuten Duell. Nur der Gruppensieger steigt auf.

Die Gäste fanden im Hampden Park, wo sie im Juni im Rahmen der WM-Play-offs noch 3:1 gewonnen hatten, nie zu ihrem Spiel. Schottland rannte an, Che Adams scheiterte zunächst an der Latte (63.).

McGinn traf nach einer starken Einzelaktion, Dykes jeweils per Kopf.

(SID)

