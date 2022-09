Der Startschuss für jene beachtliche Serie fiel am 14. November 2020 in der Nations-League-Partie gegen Spanien (1:1), als Sommer gleich zwei Strafstöße von Sergio Ramos parierte, der zuvor 25 Elfmeter in Folge verwandelt hatte.

Das nächste "Opfer" des Elfmeter-Killers war Jorginho, der im Trikot der italienischen Nationalmannschaft im September des vergangenen Jahres am Gladbacher Keeper scheiterte (0:0). Im Rückspiel der WM-Qualifikation im November 2021 (1:1) trat der Chelsea-Star erneut an und jagte den Ball in der Nachspielzeit über den Schweizer Kasten.

Am vergangenen Dienstag versuchte der Tscheche Soucek sein Glück - mit bekanntem Ausgang: Sommer parierte auch jenen Elfmeter, hielt den 2:1-Sieg fest und sicherte der Schweiz damit den Klassenerhalt in der A-Liga.

Auf die Künste seines Schützlings angesprochen, entgegnete Nationaltrainer Murat Yakin: "Auch die eigenen Spieler beißen sich an ihm die Zähne aus. Sie spielen im Training um Geld, und er hat seine Kasse wieder gefüllt diese Woche."

So bizarr jene Methode auch sein mag: Der Erfolg gibt Sommer bislang zweifelsohne recht.

