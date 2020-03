Danach aber sei die Saison "sehr wahrscheinlich verloren".

Der Chef der Europäischen Fußball-Union stellte zudem klar, dass Gespräche mit den Ligen über eine Anpassung des Kalenders laufen würden. So könnte die laufende Saison "zum Beginn der kommenden" beendet werden, dadurch würde die nächste Spielzeit "ein bisschen später" beginnen. Eine finale Entscheidung sei jedoch noch nicht getroffen worden.

Italienischer Verbands-Präsident hofft auf Serie-A-Fortsetzung im Mai

Gabriele Gravina, Präsident des italienischen Fußballverbandes FIGC, befürwortet ebenfalls eine sportliche Entscheidung. "Wir wären alle glücklich, wenn wir die Saison auf dem Platz beenden könnten", sagte Gravina bei "Sky". Seine Hoffnung, dass die Serie A Anfang Mai wieder beginnen könnte, muss Gravina wohl begraben. "Ich bin mir bewusst, dass das immer noch zu früh ist. Aber wir müssen positiv denken", ergänzte er.

Bezüglich der Vertragsfragen bei Spielern, deren Verträge am 30. Juni enden, befinde man sich in Kontakt mit dem Weltverband FIFA, sagte Gravina.

Abgesehen von Weißrussland ruht überall in Europas Profiligen derzeit der Ball. In der Bundesliga soll der Spielbetrieb auf Vorschlag der Deutschen Fußball Liga (DFL) bis zum 30. April ausgesetzt werden. Die 36 Klubs der 1. und 2. Bundesliga müssen am Dienstag noch zustimmen. Das gilt allerdings als Formsache.

