Am 1. März hatte Union Berlin gegen den VfL Wolfsburg (2:2) letztmals vor den eigenem Publikum gespielt.

Gegen Nürnberg traf Marcus Ingvartsen (51./64. per Foulelfmeter) für Union, zwischenzeitlich hatte Nikola Dovedan (52.) ausgeglichen. Möglich geworden war das Zuschauer-Comeback dank der neuen Corona-Verordnung des Landes Berlin, die seit dem 1. September Freiluftveranstaltungen mit bis zu 5000 Besuchern gestattet.

Hygienereferent Hedeler: "Die Vorgaben hervorragend umgesetzt"

Laut dem zuständigen Hygienereferenten Denis Hedeler, der während der Partie im Stadion war, habe Union "die hygienerelevanten Vorgaben hervorragend umgesetzt". Er sei "besonders beeindruckt" von den Fans, "die die notwendigen Maßnahmen annehmen und die Hygieneregeln einhalten".

Wie alle Bundesligisten strebt auch Union Berlin, in dessen Stadion 22.012 Zuschauer passen, in zwei Wochen einen Ligastart mit Zuschauern an. Aktuell unterscheidet sich die Anzahl zugelassener Fans von Bundesland zu Bundesland stark. Die Politik pocht auf eine einheitliche Lösung bis Ende Oktober.

Tickets wurden verlost

Für das Nürnberg-Spiel waren die personalisierten Eintrittskarten unter den Vereinsmitgliedern verlost worden. Für die Los-Gewinner galt eine Maskenpflicht, am zugewiesenen Platz durften sie den Mund-Nasen-Schutz unter Wahrung des Mindestabstands jedoch abnehmen.

Ähnlich will Union auch zum Bundesliga-Auftakt am 19. September (15:30 Uhr) gegen den FC Augsburg vorgehen, wenn wieder bis zu 5000 Zuschauer erwartet werden. Davor reisen die Berliner am kommenden Samstag (18.30 Uhr) in der ersten DFB-Pokal-Runde zum Zweitligisten Karlsruher SC.

Fußballgucken mit Abstand: Beim Testspiel im Stadion An der Alten Försterei schauten 4500 Fans zu Fotocredit: Getty Images

VfL Wolfsburg mit erfolgreichem Test gegen den 1. FC Magdeburg

Der VfL Wolfsburg gewann seine Generalprobe für den DFB-Pokal beim Drittligisten 1. FC Magdeburg ungefährdet. Am kommenden Samstag reisen die Wölfe zum Regionalligisten Union Luckenwalde.

Die Wölfe gewannen dank der beiden Doppeltorschützen Admir Mehmedi (9., 67.) und Daniel Ginczek (12./Foulelfmeter, 26.) 4:1 (3:1). Das vom Magdeburger Gesundheitsamt vorgegebene Kontingent von maximal 2500 Zuschauern wurde nicht ausgeschöpft. Laut Vereinsangaben verfolgten 1098 Fans die Partie im Magdeburger Stadion. Im gesamten Bereich der Arena mussten die Besucher einen Mund-Nasen-Schutz tragen, nur am zugeteilten Sitzplatz durfte die Maske abgenommen werden.

FC Schalke 04 bezwingt den VfL Bochum

Der FC Schalke 04 konnte sich gegen den VfL Bochum ebenfalls durchsetzen. Die Königsblauen schlugen den Zweitligisten nach einer durchwachsenen Vorbereitung mit 3:0 (3:0).

Nassim Boujellab (25.), 2:0 Mark Uth (33.) und Amine Harit (39.) sorgten bei Schalkes Duell gegen Bochum schon vor dem Halbzeitpfiff für klare Verhältnisse. Verteidiger Matija Nastasic musste bereits nach zwölf Minuten wegen einer Kopfverletzung ausgewechselt werden.

Die Schalker sind zum Auftakt der neuen Bundesliga-Saison bei Triple-Sieger Bayern München zu Gast. Auf den endgültigen Gegner in der ersten Runde des DFB-Pokals kommende Woche wartet das Team von Trainer David Wagner noch. Fest steht, dass es ein Team aus der Regionalliga Bayern ist.

Werder mit zwei Siegen

Werder Bremen zeigt sich zwei Wochen vor dem Start der Bundesliga weiterhin in guter Form. Auch das fünfte und sechste Testspiel der Vorbereitung gegen Zweitligist Hannover 96 (2:0) und Regionalligist BSV Rehden (7:0) am Samstag entschied das Team von Trainer Florian Kohfeldt für sich.

Gegen 96 sorgten Niklas Füllkrug (39.) und Joshua Sargent (73.) am Vormittag für den Sieg der Werderaner. Im anschließenden Duell mit Rehden trugen sich Johannes Eggestein (11.), Neuzugang Tahith Chong (19., 54.), Davie Selke (24., 77., 86., Foulefmeter) sowie Leonardo Bittencourt (27.) in die Torschützenliste ein.

Am ersten Spieltag der neuen Bundesliga-Saison empfängt Werder am 19. September Hertha BSC (15:30 Uhr), eine Woche zuvor sind die Bremer in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Regionalligist Carl Zeiss Jena gefordert.

VfB Stuttgart schlägt Racing Straßburg

Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart hat im fünften Testspiel den vierten Sieg eingefahren. Gegen den französischen Erstligisten Racing Straßburg gewannen die Schwaben 4:2 (2:2) und unterstrichen eine Woche vor dem ersten Pflichtspiel in der ersten Runde des DFB-Pokals bei Hansa Rostock (13. September, 15:30 Uhr) ihre gute Form.

Die frühe Führung für Straßburg durch Ludovic Ajorque (9.) korrigierte zunächst Nicolas Gonzalez per Elfmeter (10.), ehe Adrien Thomasson (14.) Racing erneut in Führung brachte. Daniel Didavis Treffer vor dem Pausenpfiff (37.) sowie ein Doppelschlag durch Wataru Endo (52.) und Sasa Kalajdzic (55.) brachten der Mannschaft von Trainer Pellegrino Matarazzo letztlich den Sieg.

Hertha BSC unterliegt dem Hamburger SV

Bundesligist Hertha BSC hat in der Vorbereitung auf die neue Saison erneut eine Niederlage einstecken müssen. Beim Zweitligisten Hamburger SV verlor das Team von Trainer Bruno Labbadia 0:2 (0:2). Aaron Hunt brachte den HSV schon in der siebten Spielminute per Handelfmeter in Führung, Lukas Hinterseer sorgte noch vor der Halbzeit für den Endstand (34.).

