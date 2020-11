"Wir warten noch auf die Ergebnisse", sagte Seelers Tochter Kerstin McGovern, "und hoffen, dass es nichts Schlimmes ist. Das ist wirklich ein Jahr zum Vergessen." Erst im Mai war der Ehrenspielführer der deutschen Nationalmannschaft in seinem Haus in Norderstedt gestürzt und hatte sich eine Operation an der Hüfte unterziehen müssen.