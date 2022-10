Zudem sollen sich einige Spieler despektierlich gegenüber dem Bahnpersonal verhalten haben.

"Der VfL Wolfsburg entschuldigt sich im Namen der gesamten Mannschaft mit Nachdruck für das unprofessionelle und unangebrachte Verhalten seiner Spieler und ganz besonders auch beim Personal der Deutschen Bahn für das respektlose Auftreten insgesamt, das bislang so noch nicht aufgetreten ist und auch nicht dem üblichen Verhalten des Teams entspricht, in keinerlei Weise mit den Werten des VfL Wolfsburg zu vereinbaren ist, nicht toleriert wird und nicht wieder vorkommen darf", schrieben die Niedersachsen in einer Stellungnahme am Samstag.

VfL-Cheftrainer Niko Kovac habe am Freitag unmittelbar nach der Ankunft im Teamhotel vor der versammelten Mannschaft das Fehlverhalten klar und deutlich angesprochen, hieß es weiter.

Eine "detaillierte Aufarbeitung" des Vorfalls soll nach der Rückkehr aus Leverkusen stattfinden.

