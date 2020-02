Videobeweis nun auch in der Europa League im Einsatz

Mit Beginn der K.o.-Runde wird der Video Assistant Referee (VAR) seine Saisonpremiere feiern. Das hatte das Exekutivkomitee der Europäischen Fußball-Union (UEFA) im September vergangenen Jahres beschlossen. Damit kommt das technische Hilfsmittel auch bei den Zwischenrundenpartien der deutschen Vertreter Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg und Bayer Leverkusen zum Einsatz.

Bislang war der Videobeweis in der Europa League lediglich beim Vorjahresfinale zwischen dem FC Chelsea und dem FC Arsenal genutzt worden. In der Champions League kommt der VAR bereits seit der vergangenen Saison in allen Partien zum Einsatz.