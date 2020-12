Vor allem DFB-Generalsekretär Friedrich Curtius machte Peters für diesen Zustand verantwortlich. "Eigentlich ist es die Aufgabe des Generalsekretärs, als Bindeglied in der DFB-Zentrale die gemeinsam beschlossene Präsidiumslinie reibungslos operativ umzusetzen", schrieb Peters, der gleichzeitig Aufsichtsratsvorsitzender und Präsidiumsmitglied der Deutschen Fußball Liga (DFL) ist.

Seit Wochen schwelt innerhalb der DFB-Führung ein Machtkampf zwischen Präsident Fritz Keller und Curtius. Bereits im Oktober hatte der DFB "interne Dissonanzen" zugegeben und betont, diese schrittweise aufzuarbeiten. Zuletzt waren dennoch immer wieder pikante Interna an die Öffentlichkeit gelangt, die Kellers Position schwächten.

Der Präsident erhielt nun aber Rückendeckung von seinem Vize. Zwar habe auch Keller in seinem ersten Jahr als Präsident "nicht immer alles richtig gemacht", schrieb Peters, ergänzte aber: "In der Bundesliga haben wir Fritz Keller über Jahre hinweg als wertegetrieben und charakterfest erlebt - und es gibt auch jetzt keinen Grund, an seiner Integrität zu zweifeln."