Volland nennt Premier League "sehr interessant"

"Die Premier League ist für mich eine sehr interessante Liga. Das Tempo ist extrem hoch, die Liga erfordert viel Laufbereitschaft - das würde mir schon liegen. Aber man weiß nie, was passiert. Ich bin auch nicht der Typ, der sagt: Ich muss unbedingt noch mal in England, Italien oder Spanien spielen. Ich fühle mich in Leverkusen sehr wohl und lasse alles offen", sagte Volland bei Sport1.

Der Vertrag des 27-Jährigen bei Bayer läuft 2021 aus. Zuletzt hatte Volland beim 4:3 gegen Borussia Dortmund mit zwei Toren überzeugt. "Ich glaube, dass es Klick gemacht hat bei uns", sagte er zum Stellenwert des Erfolges gegen den BVB und fügte hinzu: "Wir wollen unter die ersten Vier kommen und die Champions League erreichen."

Einer Olympia-Teilnahme in Tokio ist Volland aufgeschlossen gegenüber: "Ich kann mir das sehr gut vorstellen. Es ist sicher eine gute Erfahrung. Das Niveau ist auch gut, das sah man schon am letzten Turnier, an dem die Bender-Zwillinge teilgenommen haben."