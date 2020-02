Vor Frankfurt-Spiel: Salzburg verliert Tabellenführung in Österreich

Der Klub von Trainer Jesse Marsch unterlag am 19. Spieltag im Spitzenspiel dem bisherigen Verfolger Linzer ASK mit 2:3 (1:2). Salzburg, das die Tabellenführung am 2. Spieltag übernommen hatte, liegt nun einen Punkt hinter den von Valerien Ismael trainierten Oberösterreichern.

Salzburg hatte im Winter-Transferfenster einen enormen personellen Aderlass zu verkraften, unter anderem musste der Klub das norwegische Stürmer-Toptalent Erling Haaland für festgeschriebene 20 Millionen Euro zu Borussia Dortmund ziehen lassen.

Am kommenden Donnerstag (18.55 Uhr/DAZN) gastiert Salzburg im Hinspiel der ersten K.o.-Runde der Europa League bei der Frankfurter Eintracht.