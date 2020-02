Vor Südwest-Derby: Spielführer werben für friedliches Duell

FC Kaiserslautern am Samstag (14.00 Uhr) haben die Kapitäne beider Fußball-Traditionsvereine die Fans zu einem friedlichen Duell aufgerufen. "Am Wochenende ist kein Platz für Anfeindungen und Hasstiraden, für Gewalt und Pyrotechnik, nicht vor der Partie, nicht während und genauso wenig danach", schrieben Kevin Conrad (Mannheim) und Carlo Sickinger (Kaiserslautern) in einer gemeinsamen Erklärung: "Denn Derbys dürfen nicht zu einer Bühne für Krawallmacher werden."

Beide Südwest-Klubs sehen sich als Erzrivalen, die Anhängerschaft ist verfeindet. Das Hinspiel am 1. September des vergangenen Jahres (1:1) war das erste Duell seit 22 Jahren. Im Vorfeld des Spiels gab es damals zahlreiche Vorfälle, die von Vandalismus und Hetze geprägt waren. Rund um die Partie selbst sorgte die Polizei mit einem massiven Aufgebot für einen weitgehend reibungslosen Ablauf. Auch im vergangenen Jahr hatten beide Vereine im Vorfeld für ein friedliches Derby geworben.