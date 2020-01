Dem Bericht zufolge führe der Weltmeister von 2014 bereits fortgeschrittene Gespräche mit dem Erstligist Antalyaspor. Podolski sei auch weitgehend einverstanden mit dem, was der Klub von der türkischen Mittelmeerküste zu bieten habe. Weitere Treffen soll es aber geben. Bereits in wenigen Tagen könnte ein Vollzug gemeldet werden, so heißt es in dem Bericht.

Für Antalyaspor verläuft die aktuelle Saison sportlich gesehen nicht besonders erfolgreich. In der Süper Lig liegen sie nur auf dem 16. Tabellenplatz und sind damit ein Abstiegskandidat. Podolski könnte demnach beim türkischen Klub mit einem Stammplatz rechnen.

Der 34-Jährige spielte in seiner Karriere bereits in der türkischen Liga. Von 2015 bis 2017 stand er bei Galatasaray Istanbul unter Vertrag, eher er nach Japan wechselte. Bei Istanbul traf er in 56 Spielen 20 Mal.

Zuletzt war über eine erneute Rückkehr zum 1. FC Köln spekuliert worden. Auch Teams aus Mexiko und Malaysia waren im Gespräch gewesen.

