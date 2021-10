Die FIFA hatte bereits im August erklärt, an einer Technologie zu arbeiten, die "ähnlich wie die Torlinientechnologie" eingesetzt werden soll - also keine Entscheidungen trifft, aber in kürzester Zeit dem Schiedsrichter Beweise liefern kann. Laut Wenger könnte die Entwicklung auf den Beginn der WM 2022 abgestimmt werden.

Wenger (71) hatte zuletzt bereits angedeutet, eine Änderung der Abseitsregel zu befürworten. Demnach soll künftig keine Abseitsposition mehr vorliegen, wenn ein Körperteil, mit dem Tore erzielt werden dürfen, hinter oder auf gleicher Höhe mit dem Gegenspieler ist.

In der Bundesliga werden die Abseitslinien anhand der Fernsehbilder manuell im "Kölner Keller" gezogen, was gerade bei knappen Entscheidungen für Diskussionen sorgt.

(SID)

