"Eines Tages habe ich in den Spiegel geschaut und mir gesagt: Gott hat dir zwei Beine, Antrieb und Gesundheit gegeben. Ich werde kein Heimspiel mehr verpassen", schwor sich Marivaldo 2017, der in der 25.000-Seelen-Gemeinde Pombos lebt. Und dann marschierte er los. Vom staubigen Dorfrand sind es 57,9 km, zwölf Stunden Fußmarsch, rund 75.000-mal Schritt für Schritt die gefährliche Bundesstraße BR-232 stur entlang bis zur Ilha do Retiro, die bis heute im Zentrum Recifes ihren spröden Charme als Arena der WM 1950 nicht ablegen kann.

"Sport ist mein Leben. Etwas, das aus meiner Seele kommt. Ich kann es nicht erklären", erläutert Marivaldo und versucht sich erst gar nicht lange in Ausreden für sein verrücktes Tun. Keinen Centavo in der Tasche, nicht einmal im Besitz einer Eintrittskarte, so kommt er bei Dämmerlicht in Pernambucos Landeshauptstadt an.