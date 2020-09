Dies berichtete die "Süddeutsche Zeitung" am Freitag unter Berufung auf ihr vorliegende Dokumente. Diese Darstellung finde sich in einem Untersuchungsbericht, den die Ethik-Ermittler unter Vorsitz von Maria Claudia Rojas kürzlich fertiggestellt und an die rechtsprechende Kammer übersandt hätten. Deren Chef Vasilios Skouris habe den Fall rasch zugelassen.