Publiziert 30/03/2021 Am 21:52 GMT

Zahlreiche Nationen, darunter auch Deutschland, haben sich zum Auftakt der WM-Qualifikationsspiele für die Stärkung der Menschenrechte in Katar eingesetzt. Norwegen hatte als erstes Land die Verhältnisse im Emirat öffentlich angeprangert, am vergangenen Mittwoch trugen die Spieler um Dortmunds Stürmerstar Erling Haaland vor der Partie in Gibraltar (3:0) weiße T-Shirts mit der Aufschrift: "Menschenrechte - auf und neben dem Platz".

Die deutschen Spieler hatten vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen Island (3:0) jeder ein schwarzes T-Shirt mit einem weißen Buchstaben getragen - zusammen lautete die Botschaft: HUMAN RIGHTS (MENSCHENRECHTE).

