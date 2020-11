Für positive Schlagzeilen sorgte am Donnerstag derweil Nicolás González vom VfB Stuttgart. Der 22-Jährige traf per Kopf nach einer Ecke (42.) zum Ausgleich und sicherte Argentinien gegen die ebenfalls weiterhin ungeschlagenen Albirrojas zumindest einen Punkt. Ángel Romero hatte die in der Anfangsphase dominierenden Gäste per Foulelfmeter (22.) in Führung gebracht.