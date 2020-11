Neymar war mit einem Muskelfaserriss im linken Oberschenkel zum Eliminatorias-Doppelspieltag angereist in der Hoffnung, zumindest das Prestigeduell gegen die Urus bestreiten zu können.

Neymar hatte sich die Verletzung Ende Oktober in der Champions-League-Partie bei Istanbul Basaksehir zugezogen und fehlte deshalb auch bei der 1:2-Niederlage in der Königsklasse gegen RB Leipzig. Ein Einsatz im Rückspiel gegen den Bundesligisten am 24. November scheint aber wahrscheinlich. "Die Untersuchung heute zeigte, dass er Fortschritte gemacht hat", berichtete Selecao-Arzt Rodrigo Lasmar.