Das goldene Tor für die Albiceleste erzielte Lautaro Martínez vom italienischen Meister Inter Mailand (42.).

Rekord-Weltmeister Brasilien fackelte in Manaus gegen Uruaguay dagegen ein regelrechtes Offensivfeuerwerk ab. Bereits in der zehnten Minute brachte Superstar Neymar die Seleção in Front. Raphinha von Leeds United sorgte anschließend mit einem Doppelpack früh für klare Verhältnisse (18./58.).

Uruguay kam zwar dank eines Treffers von Luis Suarez noch einmal heran (77.), der eingewechselte Gabriel Barbosa beseitigte mit seinem Treffer zum 4:1-Endstand jedoch alle Zweifel am letztlich ungefährdeten Heimsieg für Brasilien (83.).

Hinter dem Duo ließen im Kampf um die vier Direkttickets nach Katar alle Verfolger Federn.

Chile darf nach Sieg hoffen

Selbst Chile darf nach dem 3:0 (2:0)-Sieg gegen Schlusslicht Venezuela wieder hoffen. Mit nun 13 Punkten liegt La Roja als Sechster in Schlagdistanz zu Uruguay, dem als Fünfter noch die Play-offs blieben.

Die Eliminatorias werden am 11. November fortgesetzt. Mit aktuell 15 Zählern Vorsprung auf Platz fünf könnte Brasilien mit einem weiteren Sieg gegen Kolumbien dann bereits vorzeitig die Qualifikation für die WM-Endrunde perfekt machen.

(mit SID)

