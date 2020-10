So sei Neymar sich all dessen bewusst, was er auf dem Feld getan hätte und er sei auf der Suche nach dem kleinsten Foul gewesen. Der 31-Jährige erklärte: "Er hat immer auf den minimalen Kontakt im Strafraum gewartet und sich vier oder fünf Mal auf den Boden geschmissen, um einen Elfmeter rauszuholen. Und am Ende hat er das erreicht, was er wollte: Er hat zwei Elfmeter verwandelt, die eigentlich kein Foul waren."