Fußball

Sensationeller Fallrückzieher: Luis Suárez bringt Uruguay in WM-Quali auf die Siegerstraße

Luis Suárez erzielt den ersten Treffer beim 2:0-Erfolg von Urugay gegen Chile in der WM-Qualifikation auf eine besondere Art und Weise: Nach einem Eckstoß steigt der 35 Jahre alte Angreifer von Atlético Madrid im Fünfmeterraum hoch und knallt den Ball per Fallrückzieher in die Maschen.

00:00:26, vor 42 Minuten