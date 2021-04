Publiziert 02/04/2021 Am 13:45 GMT

Cristiano Ronaldo hatte in der WM-Qualifikation beim 2:2 (2:0) in Serbien ein Treffer in der Nachspielzeit erzielt, welcher er ihm jedoch verweigert wurde.

Der Ball war für die TV-Zuschauer gut sichtbar hinter der Torlinie gewesen. Der Schiedsrichter gab das Tor nicht - ihm standen weder VAR noch Torlinientechnik zur Verfügung.

Ein Feuerwehrmann griff nach dem Schlusspfiff nach der Binde und kontaktierte einen regionalen Sportkanal mit der Idee, sie für wohltätige Zwecke zu versteigern. Knapp eine Woche später gewann ein anonymer Bieter die Auktion.

Für das sechs Monate alte Baby, das an der äußerst seltenen spinalen Muskelatrophie (SMA) leidet, belaufen sich die gesamten Behandlungskosten auf etwa zwei Millionen Euro.

