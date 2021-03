Publiziert 22/03/2021 Am 12:35 GMT | Update 22/03/2021 Am 12:35 GMT

Die deutsche Nationalmannschaft startet mit gleich drei WM-Qualifikationsspielen in das EM-Jahr 2021.

Nach dem Auftakt am Donnerstag gegen Island in Duisburg folgt drei Tage später das Auswärtsspiel in Rumänien.

Kommende Woche Mittwoch trifft die DFB-Elf auf Nordmazedonien. Auch diese Partie wird in Duisburg ausgetragen.

Es ist zugleich das vorletzte Spiel vor der EM. Am 7. Juni gibt es dann noch einmal ein Testspiel gegen Lettland.

Nach dem Großereignis geht es im September dann mit der WM-Qualifikation weiter. Eurosport.de präsentiert den DFB-Fahrplan in der Übersicht.

Der Fahrplan der deutschen Nationalmannschaft in 2021:

25. März 2021 in Duisburg: Deutschland - Island (WM-Quali, 20:45 Uhr/Liveticker auf Eurosport.de)

28. März 2021: Rumänien - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr/Liveticker auf Eurosport.de)

31. März 2021 in Duisburg: Deutschland - Nordmazedonien (WM-Quali, 20:45 Uhr/Liveticker auf Eurosport.de)

7. Juni 2021 in Düsseldorf: Deutschland - Lettland

15. Juni 2021 in München: Frankreich - Deutschland (EM-Vorrunde, 21:00 Uhr)

19. Juni 2021 in München: Portugal - Deutschland (EM-Vorrunde, 18:00 Uhr)

23. Juni 2021 in München: Deutschland - Ungarn (EM-Vorrunde, 21:00 Uhr)

2. September 2021: Liechtenstein - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr)

5. September 2021: Deutschland - Armenien (WM-Quali, 20:45 Uhr)

8. September 2021: Island - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr)

8. Oktober 2021: Deutschland - Rumänien (WM-Quali, 20:45 Uhr)

11. Oktober 2021: Nordmazedonien - Deutschland (WM-Quali, 20:45 Uhr)

11. November 2021: Deutschland - Liechtenstein (WM-Quali, 20:45 Uhr)

14. November 2021: Armenien - Deutschland (WM-Quali, 18:00 Uhr)



