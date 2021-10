Nach einer torlosen ersten Halbzeit eröffnete Kai Havertz den Torreigen im zweiten Durchgang nach 50 Minuten auf Vorlage von Thomas Müller. Müller legte auch das 2:0 durch Timo Werner mustergültig auf (70.), ehe Werner mit einem herrlichen Schlenzer auf 3:0 erhöhte (73.).

Der 25-Jährige, der bei seinem Klub Chelsea aktuell einen schweren Stand hat, hat damit nun in fünf Spielen unter Hansi Flick fünf Treffer erzielt und schreibt dem Bundestrainer dafür einen besonderen Anteil zu.

Mit dem 4:0, das der 18 Jahre alte Jamal Musiala auf Vorlage des 19-Jährigen Karim Adeyemi erzielte, besorgten zwei hoffnungsvolle Youngster den Schlusspunkt in einer fulminanten Halbzeit (80.).

Die Stimmen zum 4:0-Erfolg der Deutschen Nationalmannschaft in Nordmazedonien bei "RTL":

Hansi Flick (Bundestrainer) über...

... die gelungene WM-Qualifikation: "Wir haben das, was wir wollten - wir haben uns für die WM qualifiziert. Wir haben jetzt fünf Spiele in dieser Saison gewonnen. Von der Einstellung heute muss man der Mannschaft wieder ein Kompliment machen. Natürlich war die erste Halbzeit manchmal ein bisschen wild. Es hat wie gegen Rumänien die Präzision gefehlt. Aber als das erste Tor gefallen ist, haben wir nachgelegt und waren sehr konsequent. Wir können zufrieden sein, dass wir auch dieses Spiel mit einem Sieg abgeschlossen haben."

… das 1:0 durch Kai Havertz: "Super Pass, super Angriff. Alles sehr schnell. Die Entstehung war einfach gut, mit Tempo hinter die letzte Reihe des Gegners. Und dann hat Thomas (Müller, Anm. d. Red.) das Auge für Kai Havertz, der besserstand und nur noch einschieben muss."

… Timo Werner: "Da muss man das gesamte Trainerteam mit einbeziehen. Natürlich sprechen wir auch mit den Spielern. Wir haben wenig Zeit zu trainieren, deshalb müssen wir viel sprechen - in Gruppen- oder Einzelgesprächen. Von daher gebe ich das Lob gerne der kompletten Trainerriege weiter."

… Joshua Kimmich: "Man muss sagen, das Joshua Kimmich als Sechser wahnsinnig wichtig für unser Spiel ist. Er bestimmt das Spiel, macht es schnell oder langsam. Er findet immer wieder gute Positionen."

… das Spiel: "Man hat in der zweiten Halbzeit die Entschlossenheit gesehen, die in der ersten Halbzeit etwas gefehlt hat. Das war deutlich besser."

… die Herangehensweise für die kommenden Spiele: "Wir schauen noch nicht so weit nach vorne, wir schauen von Spiel zu Spiel."

Timo Werner (Deutschland) über...

… das Spiel: "Gegen so Mannschaften wie auch gegen Rumänien, ist es immer schwer am Anfang. Es war schon mal gut, dass wir kein Gegentor bekommen haben. Es waren brenzlige Situationen dabei. Wenn wir 90 Minuten den Gegner bespielen und so aufs Tor drängen, dann ist es eine Frage der Zeit, bis wir treffen. Nach der Führung war es deutlich einfacher für uns. Das war der Unterschied zu Freitag."

… das Vertrauen von Hansi Flick: "Das tut mir sehr gut. Ich habe schon oft gesagt, wenn ein Trainer einen mag und auf einen setzt, dann hilft das jedem Spieler. Gerade ich als Stürmer brauche dieses Vertrauen von außen vielleicht doppelt - und das gibt er mir zu 100 Prozent. Ich versuche, es so gut es geht zurückzuzahlen. Das hat jetzt in vier von fünf Spielen gut geklappt. Ich hoffe, es ich kann es weiter in der Form zurückzahlen, wie er auf mich baut."

... die Kritik an seiner Person: "Die Kritik muss zwangsläufig an mir abperlen. Denn wenn ich mir zu viel Gedanken über irgendwas gemacht hätte, dann hätte ich heute nicht spielen können. Irgendwann ist das Fass eben voll. Man muss sein Spiel machen. Wir als Mannschaft wissen, was wir können und auch ich weiß, was ich kann. So gehe ich in jedes Spiel. Ich versuche, der Mannschaft zu helfen und für mich das beste Spiel zu machen."

Kai Havertz (Deutschland) über...

… das Spiel: "In der zweiten Halbzeit hat der letzte Pass gestimmt. Vor der Pause haben wir uns ein bisschen schwergetan, Torchancen zu kreieren. Wir hatten trotzdem die eine oder andere Chance, die wir hätten nutzen können. Wir sind dann durch mein Tor zum Glück gut rein gekommen in die zweite Halbzeit und hatten das Spiel dann über 90 Minuten auch im Griff."

… die vergangenen Spiele unter Hansi Flick: "Wir sind auch hier mit einer breiten Brust aufgetreten. Die letzten Spiele haben gezeigt, was für eine Qualität in der Mannschaft steckt. Nach der EM, die bitter für uns war, war es wichtig, dass wir gut reinstarten ns neue Jahr. Wir haben uns jetzt qualifiziert, das ist sehr wichtig und gibt uns Selbstvertrauen für die kommenden Spiele. Wir können froh sein über die letzten Spiele und sind happy mit der Qualifikation."

… das Ziel, Weltmeister zu werden: "Wenn man für Deutschland spielt, muss das Ziel immer sein, Titel zu gewinnen. Wir werden auch in Katar so anreisen. Es liegt aber noch viel Arbeit vor uns. Wir werden im nächsten Jahr alles daran setzen, uns gut vorzubereiten."

Leon Goretzka (Deutschland) über...

… das Spiel: "Nordmazedonien war ein sehr unangenehmer Gegner. Wir wussten, dass es ein sehr schwieriges Spiel wird. Nordmazedonien hat keine schlechte Mannschaft, sie sind physisch stark und wissen, wie man umschaltet. Sie haben es, solange sie noch Kraft hatten, ordentlich gemacht. Wir mussten sie erst einmal müde spielen. In der zweiten Halbzeit haben wir das dann sehr gut in Tore umgemünzt. In der ersten Halbzeit war es noch ausbaufähig. Es hat der Zug zum Tor und die Überzeugung in der Box, das Tor machen zu wollen, gefehlt. Das war in der zweiten Halbzeit deutlich besser. Wir sollten uns eher an der zweiten Halbzeit orientieren, was den Willen angeht, Tore zu schießen."

… den Weg zurück in die Weltspitze: "Wir sollten weiterhin kleine Brötchen backen. Wir haben noch viel vor uns, wenn es darum geht, in die Weltspitze zurückzukommen. Dass wir die Qualität in der Mannschaft haben, steht glaube ich außer Frage. Aber auch als Team müssen wir weiter zusammenwachsen. Wir haben nicht mehr viel Zeit und deswegen müssen wir jedes Spiel und jedes Training nutzen, die Mannschaft weiter zusammenzuschweißen. Ich glaube, dafür gibt es kaum jemand Besseren als Hansi (Flick, Anm. d. Red.). Wir sind auf einem guten Weg, haben aber noch einiges vor uns."

David Raum (Deutschland) über...

...sein Startelfdebüt: "Es hat sich brutal gut angefühlt. Ich habe heute Nachmittag erfahren, dass ich spielen darf. Darauf arbeitet man in jedem Training hin. Ich habe probiert, alles reinzuhauen, meine Stärke, das Flankenspiel einzubringen. Ich habe mein Bestes gegeben und bin super stolz, dass ich von Anfang an spielen durfte."

