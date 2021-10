Den Spruch konnte Serge Gnabry dem sechs Jahre älteren Thomas Müller drücken: "Ja, einfach nur reinschieben - das kann er", sagte der Flügelstürmer über den Matchwinner. Ein spaßig gemeinter Gruß von Torschütze zu Torschütze.

Von einem, der beim Hamburger Kraftakt, dem 2:1-Erfolg gegen überraschend starke Rumänen, sein 20. Tor im 30. Länderspiel erzielt hatte zum Routinier, der seinen 40. Treffer im DFB-Trikot (im 107. Einsatz) intensiv feierte.

Nach einer Ecke von Joshua Kimmich und der Kopfballverlängerung von Leon Goretzka war Müller da und drückte den Ball am langen Pfosten in die Maschen – das 2:1.

Sein erstes Tor in seinem ersten Spiel unter dem neuen Bundestrainer Hansi Flick.

Müller, die Spürnase

Er kam, deutete und siegte. Müller, die Spürnase für Räume und Tore im rechten Moment, hatte zunächst auf der Bank Platz nehmen müssen, weil Flick ihm Dortmunds Marco Reus auf der Zehner-Position vor die Nase setzte.

Dann sorgte er dafür, dass die Nationalelf mit sechs Siegen aus sieben Qualifikationspartien als Tabellenführer klar auf Kurs WM 2022 in Katar bleibt und dass Flick mit dem vierten Erfolg im vierten Spiel den Startrekord seines Vorgänger Joachim Löw (fünf Siege) weiter übertreffen kann.

Es war ein intensives, schnelles, leidenschaftliches und hektisches Spiel – in dem die Rumänen erstaunlich gut dagegenhielten. Nach der blitzsauberen Bilanz von 12:0-Toren in den drei September-Länderspielen kassierte man das erste Gegentor der Bundestrainer-Ära von Hansi Flick.

Mit dem ersten Rückstand wurde dieser Abend – anders als die Partien gegen Liechtenstein (2:0), Armenien (6:0) und Island (4:0), zur echten Prüfung. Dass man das Spiel gedreht hat, setzt neues Selbstvertrauen frei, dazu Glaube und Energie.

DFB-Team in der nächsten Entwicklungsstufe

Innerhalb der Mannschaft und als Wechselwirkung zwischen Platz und Tribüne. "Wir haben viel probiert. Umso schöner war es, dass wir uns belohnen konnten. Als das 2:1 fiel, war eine Explosion da. Wir haben eine Verbindung zu den Fans gespürt", fand Siegtorschütze Müller und ergänzte: "Es ist wichtig, dass wir jetzt wissen, dass wir uns bei Rückstand weiter vertrauen können."

So sah es auch Flick, der etwas mit heiserer Stimme sagte: "Wir waren sehr gierig, das Spiel zu gewinnen. Es gehört zur Entwicklung dazu, dass man ein Spiel, in dem es nicht so läuft, voller Begeisterung erfolgreich beendet. Die Mannschaft hat gefightet, nie aufgesteckt und mit Selbstvertrauen gespielt." Die nächste Entwicklungsstufe dürfte damit erreicht sein.

Auch Gnabry, der das 1:1 mit einem platzierten Rechtsschuss ins lange Eck (52.) erzielt und damit die Wende eingeleitet hatte, feierte den erzwungenen Turnaround mit den Worten: "Es war ein echt gutes, interessantes Spiel."

Hart erkämpfte und am Ende mit einer Standard-Situation erzielte Arbeitssiege sind oft schöner als überlegen geführte Schützenfeste – weiß jeder Fußballer. Ebenso wie die Tatsache, dass einzelne Spieler trotz des Mannschaftserfolgs die Verlierer des Tages sein können. Wie Timo Werner. Der Chelsea-Angreifer agierte unglücklich, kam nie richtig zum Abschluss (kein Torschuss), konnte nicht recht mit Gnabry, Reus oder Leroy Sané ins Kombinationsspiel finden.

Flick kontert: "Was ist ein klassischer Mittelstürmer?"

Doch Flick hat sich offenbar zur Aufgabe gemacht, den Ex-Leipziger, der in Chelseas Star-Ensemble um Romelu Lukaku meist nur zweite Wahl ist, immer wieder zu bringen und auch gegen kritische Nachfragen zu verteidigen. Auf den Einwand eines Reporters bei der Video-Pressekonferenz, Werner sei ja kein klassischer Mittelstürmer wie etwa Bayerns Robert Lewandowski konterte Flick: "Was ist ein klassischer Mittelstürmer? Definieren Sie das bitte!"

Und dann nahm er Werner, der im September in den drei Qualifikationsspielen jeweils einen Treffer erzielt hatte, in Schutz: "Timo ist durchaus in der Lage, da wo es eng ist, immer wieder die Räume zu öffnen, und er ist einer, der Abpraller reinmachen kann. Dafür hat er ein Näschen."

Timo Werner im Spiel gegen Rumänien Fotocredit: Getty Images

Der einzige Kritikpunkt: "Er hatte vielleicht nicht immer die Positionierung, die man braucht. Er hat zu nah am Tor agiert statt reinzustarten. Das kann er besser machen und das erwarten wir auch von ihm. Da müssen wir die Abläufe nochmal trainieren." Flick sicherte seinem "Sorgenkind" uneingeschränkte Unterstützung zu. Andererseits weiß er: Auf seinen Bayern-Block mit der Zentrale Kimmich/Goretzka, den Außen Gnabry und Sané sowie Wundertüte Müller kann sich Flick sowieso verlassen.

Wie das Frühbucher-Ticket für die WM klargemacht werden kann

Am Montag geht es in Skopje gegen Nordmazedonien, gegen das man noch im März unter Löw mit dem 1:2 die einzige Niederlage in dieser WM-Qualifikation hatte einstecken müssen – fühlt sich fast schon nach grauer Vorzeit an, ist aber erst sieben Monate her.

Gegen Nordmazedonien könnte Kapitän Manuel Neuer, der in Hamburg wegen Adduktorenproblemen fehlte und von Marc-André ter Stegen vertrete wurde, wieder eingreifen. "Ich denke, dass er am Montag wieder fit ist", sagte Flick. "Wir wollen dann den nächsten Schritt machen und uns so schnell wie möglich für die WM qualifizieren“, ergänzte der 56-Jährige. "Umso früher, desto besser", so Gnabry, "wir wollen wir es am Montag klarmachen." Die Voraussetzung für das Frühbucher-Ticket: Ein eigener Erfolg und kein Sieg der Armenier in Rumänien.

