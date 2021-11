Hansi Flick hat geschafft, was vor ihm kein anderer Bundestrainer schaffte.

Als erster Trainer der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gewann der Triple-Sieger von 2020 (mit dem FC Bayern) seine ersten sechs Spiele als Trainer des DFB-Teams.

Ad

WM-Qualifikation Schützenfest bei Löw-Abschied: DFB-Team zerlegt zehn Liechtensteiner VOR EINER STUNDE

Ilkay Gündogan (11./FE), Daniel Kaufmann (20./ET), Marco Reus (22.), Leroy Sané (23./49.), Thomas Müller (76./86.), Ridle Baku (80.) und Maximilian Göppel (89./ET) waren die Torschützen und sorgten für beste Stimmung in der Volkswagen Arena.

Das deutsche Team in der Einzelkritik:

Manuel Neuer:

Der Kapitän verlebte erwartungsgemäß einen ruhigen Abend. Er hatte Mühe, sich warm zu halten.

Note: 3

Jonas Hofmann:

Agierte wie zuletzt in der Nationalmannschaft rechts in der Viererkette. Erfüllte seine Aufgabe, mehr aber auch nicht. Wurde nach der ersten Halbzeit ausgewechselt.

Note: 3

Thilo Kehrer:

Ersetzte den positiv auf das Coronavirus getesteten Niklas Süle in der Innenverteidigung. Wurde bei den wenigen Angriffen der Gäste nicht richtig gefordert.

Note: 3

Antonio Rüdiger:

Stand sicher in der Defensive, gewann die große Mehrheit seiner Zweikämpfe. Unnötige Aktion, die zur Gelben Karte führte, als er in einem Luftzweikampf den Ellbogen einsetzte. Dadurch am Sonntag in Armenien gesperrt.

Note: 3

Christian Günter:

Der Rückkehrer stand sofort in der Startelf. Seine scharfe Hereingabe lenkte Daniel Kaufmann zum zweiten Tor ins eigene Netz.

Note: 3

Leon Goretzka:

Hatte Glück, dass er nach dem brutalen Tritt von Jens Hofer weiterspielen konnte. Agierte als alleiniger Sechser. Lenkte das Spiel, seine Distanzschüsse waren aber zu unpräzise. Hatte nach 45 Minuten Feierabend.

Note: 2,5

Ridle Baku:

Der Nachnominierte wurde etwas überraschend direkt in der Anfangsformation aufgeboten. War sehr engagiert, agierte manchmal aber etwas überhastet. Erzielte das schönste Tor des Abends, sein erstes im dritten Länderspiel.

Note: 2,5

Ilkay Gündogan:

Starker Auftritt des England-Legionärs. Verwandelte den Elfmeter zur Führung, köpfte danach an die Latte. Sehr spielfreudig.

Note: 1,5

Thomas Müller:

Durfte wieder auf seiner geliebten Zehnerposition ran und kombinierte munter mit. Erlaubte sich aber einige Fehlpässe. Machte per Abstauber das halbe Dutzend voll und traf zum 8:0.

Note: 2

Leroy Sane:

Knüpfte nahtlos an seine bärenstarken Leistungen aus dem Verein an. Erzielte den dritten und den fünften Treffer. Arbeitete auch immer wieder mit zurück. In dieser Form auch im DFB-Team gesetzt.

Note: 1,5

Marco Reus:

Ersetzte den verletzten Timo Werner im Sturm. War immer wieder anspielbar, vergab die Chance zum 2:0. Staubte dann später beim vierten Tor ab.

Note: 2

Florian Neuhaus:

Löste nach dem Wechsel Goretzka ab. Auch er versuchte es mit Fernschüssen, war aber nicht präzise genug. Dennoch eine ordentliche Leistung.

Note: 3

Lukas Nmecha:

Kam nach der Pause und wurde zum vierten Debütanten unter Bundestrainer Hansi Flick. Hatte bei einem Pfostenschuss Pech.

Note: 3

Kevin Volland:

Wurde nachnominiert und ersetzte Sane. Ein Kopfball klatschte an die Latte, er stand dabei aber im Abseits.

ohne Note

Maximilian Arnold:

Auch der Wolfsburger durfte bei seinem Heimspiel noch ran. Er kam für Gündogan und hatte das 9:0 auf dem Fuß.

ohne Note

Matthias Ginter:

Wurde in der Schlussphase für Kehrer eingewechselt.

ohne Note

Das könnte Dich auch interessieren: Nach brutalem Foul an Goretzka - Rot-Sünder zeigt schöne Geste

Mitleid mit Kimmich? Müller: "Regeln waren klar"

(mit SID)

WM-Qualifikation Nach brutalem Foul an Goretzka - Rot-Sünder zeigt schöne Geste VOR 2 STUNDEN