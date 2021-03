Publiziert 22/03/2021 Am 15:27 GMT | Update 22/03/2021 Am 15:27 GMT

Ilkay Gündogan, Timo Werner, Kai Havertz, Antonio Rüdiger und Bernd Leno müssen sich damit innerhalb der bereits bestehenden "Blase" intern nochmals isolieren.

Kontakt zu den Mitspielern ist nur beim Training, in der Besprechung und bei den Spielen vorgesehen. Die Mahlzeiten werden getrennt eingenommen.

"Wir könnten sie behandeln wie alle anderen Spielern. Aber wir wollen kein Risiko eingehen. Wir werden strengere Regeln von unserer Seite ansetzen", sagte DFB-Direktor Oliver Bierhoff.

Bundestrainer Joachim Löw ist froh, "dass wir auf unsere Spieler aus der Premier League zurückgreifen können".

Das DFB-Team startet am Donnerstag (20:45 Uhr im Liveticker auf Eurosport.de) in Duisburg gegen Island in die Qualifikation für die Winter-WM 2022 in Katar. Es folgen die Spiele in Rumänien (28. März) und gegen Nordmazedonien (31./in Duisburg).

