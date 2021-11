"Lieber Jogi, es war mir eine Ehre, Dich persönlich zu verabschieden - so wie Du es bei mir und vielen unserer Weltmeister zuvor getan hast. Danke für ALLES und vor allem für 2014 und alles Gute für die Zukunft", schrieb Podolski, der Löw bereits am Donnerstag vor dem Heimspiel der DFB-Auswahl gegen Liechtenstein (9:0) in Wolfsburg gemeinsam mit etlichen Weltmeister-Kollegen von 2014 verabschiedet hatte, bei Instagram.