Gündogan spielte bei der EM im Sommer neben Real-Star Toni Kroos im defensiven Mittelfeld. Bei seinem Verein Manchester City wird er von Trainer Pep Guardiola hingegen mit einer offensiveren Rolle betraut.

Eine Aufgabe, die dem ehemaligen Dortmunder offensichtlich deutlich mehr behagt. "Grundsätzlich fühlt man sich als Spieler wohl, wenn man häufig auf der gleichen Position spielt, weil man sich nicht ständig auf neue Dinge einstellen muss", erklärte Gündogan, der sich aktuell mit dem DFB-Team auf die WM-Qualifkationsspiele gegen Liechtenstein, Armenien und Island vorbereitet, am Dienstag.

Dass Gündogan unter dem ehemaligen Bundestrainer als Sechser agierte, sorgte im Rahmen des paneuropäischen Turniers für Kritik. Der Vorwurf: Löw habe Gündogan seiner offensiven Stärken beraubt. Er selbst wollte das frühe Achtelfinal-Scheitern gegen England nicht bloß daran festmachen, ergänzte aber mit Blick auf seinen Parade-Posten: "Ich fühle mich am wohlsten auf der offensiven Achter- oder Zehnerposition. Vor allem auch, weil ich im Verein auf dieser Position spiele. Es sind gewisse Automatismen da."

Tatsächlich überzeugte der mittlerweile 30-Jährige vor allem in der vergangenen Saison bei den Skyblues und avancierte in der Liga sogar zum treffsichersten Akteur. Mit 13 Liga-Toren hatte Gündogan erheblichen Anteil daran, dass ManCity am Ende die siebte englische Meisterschaft der Vereinsgeschichte bejubeln durfte.

DFB-Star Gündogan voll des Lobes: "Macht Geschmack auf mehr"

DFB-Rücktritt? Gündogan machte sich Gedanken

Nach der EM, die nicht nur für die gesamte Mannschaft, sondern auch für Gündogan persönlich mäßig verlief, machten Gerüchte über einen möglichen Rücktritt die mediale Runde. Gündogan bestätigte, dass er zumindest mit dem Gedanken gespielt, sich letztlich aber doch für eine Fortsetzung seiner Karriere im DFB-Team entschieden habe . Auch dank Neu-Bundestrainer Hansi Flick, wie der Routinier verriet.

"Wenn man sich Gedanken macht, dann will man nicht allein sein und braucht Einflüsse aus dem beruflichen und privaten Umfeld. Daher war es normal, ein Gespräch mit dem Bundestrainer zu führen", sagte Gündogan und schob nach: "Seine Idee mit auf den Weg zu bekommen, war mir wichtig. Es war ein schönes Gespräch und ich habe Wertschätzung gespürt."

Flick sieht Gündogan in offensiverer Rolle

Flick scheint mit Gündogan indes anders zu planen als Vorgänger Löw: "Hansi hat über meine Position etwas Ähnliches gesagt, wie ich vorhin“, so der England-Legionär, der mit der mit Flick und seinen Teamkollegen nach zwei enttäuschenden Turnieren wieder große Ziele verfolgt: "Vom Potenzial sehe ich uns nicht weit hinten. Wir haben es zuletzt nur nicht geschafft, es abzurufen. Es tut daher gut, neue Ansätze zu bekommen. Die ersten Trainingseinheiten machen Mut. Wir wollen jetzt alles so schnell wie möglich umsetzen."

Gündogan debütierte für die deutsche A-Nationalmannschaft im Oktober 2011 gegen Belgien (3:1), seither stehen 48 weitere Einsätze zu Buche.

