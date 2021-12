Die FIFA stellte dabei in Aussicht, 3,5 Milliarden Dollar im ersten Vier-Jahres-Zeitraum für Fußballentwicklungsprojekte einzusetzen. In diesem Zyklus sollen an jeden der 211 Mitgliedsverbände rund 16 Millionen Dollar zusätzlich ausgeschüttet werden.

Zudem präsentierte die FIFA einen weiteren Bericht von OpenEconomics. Dieser kommt unter anderem zu dem Schluss, dass sich diese Einnahmensteigerungen nicht negativ auf die Einkünfte der wichtigsten internationalen Vereinswettbewerbe wie die Champions League der Europäischen Fußball-Union (UEFA) auswirken würden.

In der hitzigen Debatte um den künftigen internationalen Spielkalender und eine häufigere Austragung von Weltmeisterschaften ist die FIFA auf großen Widerstand der UEFA und des südamerikanischen Kontinentalverbands CONMEBOL gestoßen.

Die UEFA hatte in der vergangenen Woche eine bei der Beratungsfirma Oliver & Ohlbaum in Auftrag gegebene Studie präsentiert, wonach den europäischen Nationalverbänden über einen Zeitraum von vier Jahren Einbußen von 2,5 bis 3 Milliarden Euro drohe.

