Fußball

Bundestrainer Hansi Flick hat klares Ziel mit der deutschen Nationalmannschaft

Hansi Flick wurde als Co-Trainer von Jogi Löw 2014 in Brasilien bereits Weltmeister. Nun will er als neuer Bundestrainer die deutsche Nationalmannschaft wieder zurück in die Erfolgsspur führen. Das Ziel sei klar, wieder an die Weltspitze heranzukommen, betonte Flick auf einer Pressekonferenz des DFB am Dienstag, auf der er auch einige neue Mitarbeiter vorstellte.

00:00:36, vor einer Stunde