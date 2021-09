"Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde. Ein Schnelltest fiel negativ aus, der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR-Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage", erklärte der SFV.

Damit dürfte Xhaka wohl auch beim WM-Qualifikationsspiel gegen Europameister Italien am Sonntag nicht zur Verfügung stehen.

Ein Staff-Mitglied musste sich jedoch in Quarantäne begeben.

