Vor seiner Feuertaufe tauschte sich Hansi Flick noch mit Joachim Löw aus, doch ab sofort muss er es selbst richten. Er sei "heiß drauf", betont der neue Bundestrainer - und das zeigt er auch. Flick trommelte die Nationalspieler ungewohnt früh schon am Sonntag im Stuttgarter Waldhotel zusammen, wo er und seine Assistenten bereits seit Samstag residieren.

"Wir haben einen schönen Teamabend gehabt und uns eingestimmt auf das, was kommt", verriet Flick bei Bild-TV.

Es kommen einige Veränderungen auf die Mannschaft zu, Flick will sie mit "absoluter Vorfreude" und "extrem positiver" Einstellung vermitteln. Vorgänger Löw, der am Ende seiner 15 Jahre dauernden Ära dieses Feuer nicht mehr hatte, habe ihm für den Start viel Glück gewünscht, verriet der einstige Löw-Assistent im "SID"-Interview, "natürlich haben wir in letzter Zeit auch miteinander gesprochen".

Von Löw hat Flick Tabellenplatz drei in der WM-Qualifikations-Gruppe J geerbt. Für die drei anstehenden Spiele gegen die Außenseiter Liechtenstein (2. September), Armenien (5. September) und Island (8. September) fordert der 56-Jährige nicht nur "neun Punkte - ganz klar". Sondern auch viel mehr Leidenschaft als zuletzt: "Ich will Leben auf dem Platz sehen."

Flick hält für Götze "die Tür offen"

Mario Götze hat Flick derweil für die Fußball-Nationalmannschaft noch nicht abgeschrieben. "Für alle, die Leistung bringen und Qualität zeigen, ist die Tür offen - genau so für Mario Götze", sagte der 56-Jährige bei "Bild-TV".

Der Name Götze fehlt im Kader für die drei anstehenden WM-Qualifikationsspiele. Er habe vor der Bekanntgabe mit dem WM-Helden von 2014 telefoniert, verriet Flick, "auch mit anderen, die nicht dabei sind, damit sie wissen: Sie sind nicht außen vor, wenn sie bei den ersten Spielen nicht dabei sind".

Götze hat nach seinem Wechsel von Borussia Dortmund zur PSV Eindhoven sportlich wieder Fuß gefasst und ansprechende Leistungen gezeigt. Sein bislang letztes Länderspiel bestritt der 29-Jährige im November 2017 im Länderspiel gegen Frankreich (2:2).

Neue Gesichter im DFB-Team

Die Fans werden so zumindest neue Gesichter zu sehen bekommen. Mit den drei Neulingen Karim Adeyemi (19), David Raum (23) und Nico Schlotterbeck (21) überraschte Flick sogar einige Experten. Da in Ridle Baku (23) und Florian Wirtz (18) zwei weitere U21-Europameister sowie das Ausnahmetalent Jamal Musiala (18) im Kader stehen, ist für frischen Wind gesorgt.

Doch die Nominierungen stehen eher unter dem Motto "Jugend forscht", Flick setzt bei seinem Einstand vor allem auf etablierte Kräfte. Manuel Neuer bleibt sein Kapitän und die klare Nummer eins, Thomas Müller der Anführer im Sturm.

Joshua Kimmich rückt wieder auf die "Sechs" vor und soll zusammen mit Leon Goretzka nach dem Rücktritt von Toni Kroos noch mehr Chef-Aufgaben übernehmen. Zudem ist klar, dass Flick vom gescheiterten Löw-Experiment mit der Dreier-Abwehrkette abrückt.

Sané bekommt Konkurrenz aus dem eigenen Lager

Und Leroy Sané? Eigentlich hatte Flick betont, nur die aktuell besten Spieler einladen zu wollen. Beim sensiblen Offensivstar drückte der frühere Erfolgstrainer des FC Bayern München ein Auge zu.

"Gerade in dieser Phase ist es wichtig, dass er unsere Unterstützung bekommt", begründete Flick.

Doch eine Stammplatz-Garantie bedeutet dies nicht, zumal Teamkollege Musiala auch Flick mächtig beeindruckt hat: "Er ist einer, der sehr gut im Eins-gegen-eins ist, der mutig Fußball spielt."

Müller spürt "gewisse Euphorie"

Das verlangt Flick aber von allen im 26-köpfigen Kader, in dem einige etablierte Profis wie Mats Hummels (Knieprobleme) oder Matthias Ginter (Corona) fehlen. "Ich will eine Mannschaft sehen, die aktiv ist, die den Ball haben will, die viele Optionen anbietet, die den Gegner unter Druck setzt", forderte Flick.

Die Spieler sollen sich "gegenseitig unterstützen, coachen, pushen". Er selbst lebt es vor.

Müller spürt dank Flick "eine gewisse Euphorie". Man habe "die Hoffnung, dass wieder ein neuer Schwung reinkommt", sagte er beim traditionellen Lederhosen-Shooting von Bayern-Partner Paulaner: "Ob das dann auch passiert, wird man sehen."

