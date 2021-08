Der Weltmeister von 2014 hatte erst am vergangenen Samstag im Spiel beim SC Freiburg (1:2) ein Kurz-Comeback gefeiert.

Flick gibt seinen Kader für die WM-Qualifikationsspiele gegen Liechtenstein in St. Gallen (2. September), Tabellenführer Armenien in Stuttgart (5. September) und Island in Reykjavik (8. September) am Freitag bekannt.

Die DFB-Auswahl trifft sich zur Vorbereitung am Sonntag in Stuttgart.

League Cup Pokal-Gala von Aubameyang: Gunners schießen West Bromwich ab VOR 11 STUNDEN

Das könnte Dich auch interessieren: FCB-Reservisten: Wer in Bremen Eigenwerbung betrieb - und wer nicht

(SID)

Eingebauter Magnet im Fuß: Nagelsmann schwärmt von Bayern-Juwel

Champions League Drama in der Ukraine: Monaco verspielt Einzug in CL-Gruppenphase VOR 11 STUNDEN