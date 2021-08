Fußball

Hansi Flick stellt sich beim DFB als Bundestrainer vor: Fokus auf "All-In-Mentalität"

Hansi Flick kehrt nach einer erfolgreichen Zeit beim FC Bayern als Bundestrainer zum DFB zurück. Auf der Pressekonferenz in Frankfurt ist der 56-Jährige "happy und stolz" darüber, in seiner neuen Funktion zu sein. Von seinen Spielern und Mitarbeitern erwartet er in seinem Antrittsstatement eine Einstellung, die man aus dem Poker kennt.

