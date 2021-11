Was auch immer Scherzbold Thomas Müller ihr nach dem Abpfiff gesagt haben mag, Ivana Martincic reagierte erfreut und schenkte dem feixenden Münchner ein Lächeln. Auch im Spiel hatte sich die Kroatin, die als erste Schiedsrichterin überhaupt eine Partie der deutschen Männer-Nationalmannschaft leitete, nicht aus der Ruhe bringen lassen. Martincic trat freundlich, aber bestimmt und vor allem nahezu fehlerfrei auf - obwohl sie vor der Premiere etwas nervös gewesen war.

Es sei für sie "eine große Ehre", das WM-Qualifikationsspiel der DFB-Auswahl in Wolfsburg gegen Liechtenstein (9:0) pfeifen zu dürfen, hatte die 36-Jährige im Vorfeld dem "SID" gesagt. Kroatiens Schiri-Chef Bruno Maric hatte gar von einem "historischen Tag" gesprochen und überhaupt keine Zweifel an einem gelungenen Auftritt gehegt: "Sie kann das!"

Ad

Und das bewies Martincic später auf dem Rasen - auch wenn das Spiel hektischer begann als ihr vermutlich lieb war. Nach einem brutalen Tritt des Liechtensteiners Jens Hofer gegen den Hals von Leon Goretzka hatte die Schiedsrichterin überhaupt keine andere Wahl, als bereits nach zehn Minuten die Rote Karte zu zücken und auf den Elfmeterpunkt zu zeigen.

Bundesliga Chef des Weltärztebundes fordert Spielverbot für Kimmich und Co. VOR 2 STUNDEN

Völlig richtig lag Martincic auch bei der Gelben Karte für Antonio Rüdiger nach einem Ellenbogeneinsatz im Kopfballduell, auch wenn der deutsche Innenverteidiger deswegen beim Jahresabschluss am Sonntag (18:00 Uhr) in Armenien gesperrt fehlen wird. Rüdiger hatte Glück, dass es die Kroatin kurz vor der Halbzeit bei einer letzten Ermahnung beließ, nachdem der Chelsea-Profi seinen Gegenspieler im Gerangel den Kopf weggedrückt hatte. Und als Linksverteidiger Christian Günter in zweiten Halbzeit einen Elfmeter schinden wollte, fiel Martincic nicht darauf rein.

Martincic erhofft sich Akzeptanz

Die im Schnitt 6,5 Millionen TV-Zuschauer und 25.984 Besucher in der ausverkauften VfL-Arena merkten deutlich, dass da keine Anfängerin am Werk war. Seit 2008 greift die Tochter eines ehemaligen Zweitliga-Schiedsrichters zur Pfeife, in ihrer Heimat ist sie eine ähnliche Pionierin wie es einst Bibiana Steinhaus-Webb in Deutschland gewesen war.

Am 10. September leitete sie als erste Frau ein Spiel der ersten kroatischen Männer-Liga HNL. Einen Monat später pfiff sie das EM-Qualifikationsspiel der U21-Junioren von Lettland gegen San Marino.

Das bisher größte Spiel ihrer Karriere war aber der Auftritt in Wolfsburg - doch vielleicht kommt da noch Größeres. "Die Vereine und Spieler brauchen Zeit, um mich zu akzeptieren", sagte Martincic. Ihre Leistung von Donnerstagabend hat auf jeden Fall dabei geholfen.

Das könnte Dich auch interessieren: Comeback auf der Trainerbank? Löw spürt wieder "Lust und Motivation"

(SID)

Neymar steckt durch, Paqueta macht's klar: Brasilien löst WM-Ticket

WM Hoeneß sicher: WM 2006 war "nicht gekauft" VOR 3 STUNDEN