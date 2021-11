Bei seinen Stadiontouren in den vergangenen Tagen bereiteten dem Bundestrainer besonders die beiden Nachwuchsstürmer viel Spaß. Daher dürfen sich der 21-jährige Burkardt und der ein Jahr ältere Nmecha am Freitag zumindest Hoffnungen auf eine Nominierung für den Jahresabschluss der deutschen Nationalmannschaft gegen Liechtenstein und in Armenien machen.

"Das ist für mich Nebensache. Ich versuche, auf dem Platz meine Leistung zu zeigen und was kommt, das kommt", sagte der pfeilschnelle Burkardt nach seinen vier Treffern in den vergangenen drei Bundesligaspielen. Er wird allerdings auch in der U21 gebraucht, die ihre EM-Teilnahme noch nicht sicher hat.

Nmecha schlug derweil schon etwas forschere Töne an. "Ich denke immer, dass ich der beste Stürmer bin", sagt der U21-Europameister gerne über sich. Er will so schnell wie möglich in die A-Nationalmannschaft: "Am liebsten schon bis zur WM in Katar."

Das Ticket hat die Auswahl des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) als erstes Team nach dem Gastgeber schon im Oktober gelöst. Flick könnte daher bei den Spielen gegen Liechtenstein in Wolfsburg (11. November) und drei Tage später in Armenien dem einen oder anderen seiner strapazierten Stars eine Pause gönnen. "Das ist ein schmaler Grat. Wir analysieren alles und schauen mal, wie die Spiele im Verein verlaufen. Das lassen wir in unsere Überlegungen für den November einfließen", hatte Flick zuletzt erklärt.

DFB: Verzichtet Flick auf Hummels?

Das Ergebnis wird er der Öffentlichkeit am Freitag präsentieren, am Montag versammelt er seine Spieler dann im Fünf-Sterne-Luxushotel Ritz-Carlton in der Autostadt. Emre Can und Lukas Klostermann werden verletzt fehlen, bei Timo Werner (Muskelverletzung im Oberschenkel) wird kein Risiko eingegangen.

Ob Mats Hummels dabei sein wird, ist fraglich. Der von Knieproblemen geplagte Innenverteidiger von Borussia Dortmund sagte:

Ich weiß es nicht. Wenn ich gebraucht werde, bin ich da. Wenn nicht, kann ich mich vielleicht ein paar Tage ausruhen.

Doch braucht Flick Hummels noch? Zuletzt überzeugten Niklas Süle und Antonio Rüdiger als Abwehr-Duo. Angesichts des Systems von Flick sind schnelle Innenverteidiger von enormer Bedeutung. Der erfahrene Hummels hat viele Vorzüge, Schnelligkeit gehört beim 32-Jährigen nicht dazu. Flick hatte zuletzt im "SID"-Interview gesagt:

Wir versuchen immer, offen und ehrlich mit allen Spielern zu sein. Mats hat für den deutschen Fußball Herausragendes geleistet. Er bekommt den Respekt und die Wertschätzung, die er verdient hat.

