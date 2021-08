Deshalb übte er aus Gründen der Belastungssteuerung individuell im Teamquartier, wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte.

Bereits am Montagnachmittag war er wie neun andere Profis zur Regeneration im Waldhotel geblieben.

"Ich gehe davon aus, dass ich für die drei Spiele spielfähig bin", sagte der 35-Jährige aber. Flick setzt wie sein Vorgänger Joachim Löw auf Neuer als unumstrittene Nummer 1 im deutschen Tor.

Flick gibt am Donnerstag in St. Gallen gegen Liechtenstein sein Debüt als Bundestrainer. Danach stehen noch die Duelle mit Armenien in Stuttgart am Sonntag und drei Tage später auf Island (alle 20:45 Uhr) an.

(SID)

