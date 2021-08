Fußball

Nationalmannschaft: Manuel Neuer nimmt sich Italien als Vorbild

Manuel Neuer will mit dem DFB-Team zurück in die Weltspitze. Der Kapitän will sich für die WM 2022 Europameister Italien als Beispiel nehmen, bei denen er "Spaß am Zuschauen" hatte.

00:00:48, vor einer Stunde