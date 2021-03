Mit Stéphanie Frappart leitete erstmals in der Fußball-Geschichte eine Schiedsrichterin ein WM-Qualifikationsspiel bei den Männern.

An die Tabellenspitze in der Gruppe G setzte sich die Türkei, die in Málaga gegen Norwegen und Borussia Dortmunds Tormaschine Erling Haaland mit 3:0 (2:0) siegte . Punktgleich folgt Montenegro nach dem 4:1 (2:1) gegen den krassen Außenseiter Gibraltar.