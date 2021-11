Memphis Depay (26., Foulelfmeter/54.) brachte das Team von Bondscoach Louis van Gaal in Führung, doch die Gastgeber schlugen zurück. Ilija Vukotic (82.) und Nikola Vujnovic (86.) trafen kurz vor Schluss. Nach neun Partien liegen die Niederländer mit 20 Zählern an der Tabellenspitze, die Türkei und Norwegen befinden sich mit zwei Punkten weniger in Lauerstellung.

Wenige Stunden zuvor hatte Verfolger Norwegen der Niederlande durch den Patzer beim torlosen Remis gegen Lettland die Chance zur direkten Qualifikation ermöglicht. Nun kommt es in Rotterdam zum Showdown der Konkurrenten. Die Türkei gastiert zeitgleich in Montenegro.

Barça-Stürmer Memphis Depay erzielte seine Treffer zehn und elf in der laufenden WM-Qualifikation. Somit liegt der Stürmer des FC Barcelona in der Torjägerliste klar vor Polens Robert Lewandowski, Harry Kane (England) und dem Israeli Eran Zahavi (alle 8).

(SID)

